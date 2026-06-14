第７４回府中牝馬ステークス・Ｇ３は６月２１日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。ヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）の前走は手術明けで、間隔がかなり空いていたぶんテンションは高かったが、直線は２着馬の猛追を振り切ってリステッドを勝利。改めて高い能力を示した。２０００メートルで２勝を挙げ、フローラステークスでの２着もある。距離延長はむしろプラスで、重賞初制覇