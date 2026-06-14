女優の平祐奈が義兄・長友佑都のユニホーム姿で、日本時間１５日早朝に初戦を迎えるサッカーの森保ジャパンにエールを送った。祐奈は１４日、自身のインスタグラムを更新。「応援する準備はできている」と記し、姉のタレント・平愛梨の夫で、北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続メンバー入りを果たしたＦＣ東京のＤＦ長友のユニホームを着たショットをアップした。この投稿には「めっちゃ似合っていて可愛い明日は応援です