１２日、第２６回盱眙ザリガニフェスティバルの「ザリガニ宴」の会場。（ドローンから、淮安＝新華社記者／季春鵬）【新華社淮安6月14日】中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県で12〜14日、第26回盱眙ザリガニフェスティバルの大規模な食事イベント「ザリガニ宴」が開かれ、各地から多くの観光客が訪れた。入場券約4万枚が販売され、3日間でザリガニ消費量は約120トンに上ると見込ま