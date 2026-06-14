暑い季節になると恋しくなるチョコミントフレーバー。今年の夏、フルーツ大福専門店として人気の弁才天から、期間限定の「チョコミントピーナッツ大福」が登場しました。弁才天が長年磨き続けてきた求肥づくりの技術を活かし、チョコレートとミント、さらに香ばしいピーナッツを包み込んだ新感覚の和スイーツです。爽やかな味わいと上品な口どけが楽しめる、この夏だけの特別な一品をご