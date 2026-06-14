史上最強680馬力を実現した新型ラグジュアリークーペ英ロールス・ロイス・モーター・カーズは2026年6月2日（現地時間）、電動ラグジュアリークーペ「スペクター」の改良モデル「スペクター シリーズII」と、その高性能版「ブラック・バッジ・スペクター シリーズII」を発表しました。「尽きることのない完璧への追求」のもと、技術面とクリエイティブ面の両方で進化を遂げた一台です。【画像】超カッコイイ！ これが680馬力の新