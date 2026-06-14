子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。第16話可能性は無限大【編集部コメント】ユアちゃん、半年後には習い事をダンスからチアリーディングに変えていたなんて……！小