＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦。その最終ラウンドが開幕した。この日は良い方のスコアを採用するフォアボールで争われる。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『好きすぎて滅！』日本勢最上位のトータル7アンダー・4位タイにつけるのは、3年連続のタッグとなる渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』。3打差逆転をかけて、日本時間午後10時26分