◇交流戦ヤクルト4―0ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶（法大）が、プロ初打点を含む2安打3打点の活躍を見せた。まずは2回2死満塁で、ソフトバンク先発・アルメンタの直球を中前にはじき返す先制の2点適時打。3―0の6回2死二塁でも左前適時打を放って貴重な追加点を挙げた。2月の春季キャンプ中に左大腿裏を痛めて離脱。安打は6月6日の日本ハム戦以来だったが「打点を