巨人・松本剛外野手（３２）が１４日の西武戦（ベルーナ）に「２番・中堅」で先発出場し、４打数２安打をマーク。交流戦の暫定首位打者に躍り出た。ベテランとしての意地を見せた。まずは両軍無得点で迎えた４回の第２打席、先頭で打席に立つと相手先発・ワイナンスの投じた２球目・１２５キロのスライダーをとらえ、三遊間を破る痛烈な安打を放った。さらには０―１の８回に訪れた第４打席、西武３番手・篠原の４投目・１３