新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で行われたＩＷＧＰヘビー級王座戦は、「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」覇者のＹＯＨ（３７）がＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）を撃破し、第１００代王者に輝いた。ＢＯＳＪをボイコットしていた王者とのジュニア頂上決戦は、戦前の予想通り乱戦となった。ＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」のＳＨＯの介入を許すと、ＹＯＨは攻撃を狙われる。この蛮