【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「EMBRACE」が配信開始。かけがえのない時間の尊さと、「今この瞬間」に宿る儚い輝きを、幸福感あふれるサウンドに乗せた、希望へと踏み出す高揚感と切なさが交差するロックアンセムに乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7Eden「EMBRACE」＜収録内容＞01.EMBRACE作詞：こだま さおり