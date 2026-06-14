◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝関大２―１慶大（１４日・神宮）慶大（東京六大学）が関大（関西学生）に敗れ、２１年以来５年ぶり５度目の優勝を逃した。５投手の継投で関大打線を２点に封じたが、打線は関大のプロ注目左腕・米沢友翔（４年＝金沢）に５回までわずか２安打で無得点。８回に１点を返したが、わずかに優勝には届かなかった。＊＊＊慶大が目指した大学４冠の夢がついえ