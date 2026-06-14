鳴り止まない着信、漂う香水の匂い…。薄々気づいていても、見て見ぬふりをするしかなかったサチさんの葛藤、すごく伝わってきますよね。子どもたちにはお金もかかるし、夫婦のことは二の次にするしかない、そんな状況は共感できる方も多いのではないでしょうか。でも財布から見つかった裏切りの証拠を前にして、サチさんがどんな気持ちでどんな選択をしたのか…目が離せませんね。>>【まんが】私が夫と別れない理由(ウーマンエキ