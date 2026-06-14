7月に三重県で開催される鈴鹿8時間耐久ロードレースに出場するチームの壮行会が14日、浜松駅前で行われました。壮行会には、鈴鹿8時間耐久ロードレースに出場するスズキとホンダのチーム関係者が参加しました。浜松市の中野市長が「去年より1つでもいい順位を獲得していただきたい」と激励すると、両チームの代表者が集まった多くの市民に対し、環境負荷低減の取り組みや抱負を述べまし