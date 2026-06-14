◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ埼玉７―４巨人３軍（１４日・上尾）巨人３軍は逆転負けを喫した。先発の高卒３年目左腕・千葉隆広投手が５回１０３球と球数を要しながらも４安打５奪三振１失点（自責０）と粘投した。３―１と２点リードの６回に育成左腕のグズマンが四球絡みで４失点して逆転を許した。前日決勝打の知念大成外野手は５番・左翼で出場して２回の犠飛を含む２安打２打点。高卒２年目の竹下徠空（らいあ）内