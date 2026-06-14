◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島の2番・大盛穂がシーズンの自己最多を更新する4号ソロを放った。初回1死で右翼ポール際に先制ソロ。「いい反応で打てた。長打が増えているのはいい傾向」と振り返った。育成出身の29歳。プロ8年目で、これまでは昨季の3本塁打が最多だった。貴重な一発で試合の流れを引き寄せた。