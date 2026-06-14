男子ゴルフの丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）が14日、東京都港区のゴルフアイテムショップ「レザレクション青山本店」でトークショーを行い、MCを務めたゴルフタレントなみきを相手に、軽妙なトークを繰り広げた。16年リオデジャネイロ五輪から五輪代表監督を務める丸山は過去の五輪の裏話を明かした。24年パリ五輪の後には、銅メダルを獲得した松山英樹から「丸山さん、ロスまで行きますよね。（五輪会場の）リビ