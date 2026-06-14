女子個人決勝田中沙季の演技＝国立スポーツ科学センタートランポリンの世界選手権（11月・中国）代表最終選考会は14日、東京都北区の国立スポーツ科学センター（JISS）で行われ、個人で男子は宮野隼人（滋賀県スポーツ協会）と堺亮介（ステディジャパン）、女子は田中沙季（光和）と田中希湖（金沢学院大ク）が代表入りした。非五輪種目のシンクロナイズドで男子は山崎凌空（壱翔）山田大翔（エムズスポーツク）、女子は三沢