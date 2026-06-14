日本人レスラーの“秘書役”を務める美女レスラーが衝撃の肉体美を披露。パートナーとの関係性は破綻寸前の一方で、いつでも“独り立ちOK”と言わんばかりのバキバキショットが大きな反響を呼んでいる。【画像】美人秘書、甘め衣装→衝撃の“バキバキバックショット”WWEスーパースターのキアナ・ジェームズが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。甘めな衣装とバキバキのバックショットのコントラストが衝撃的な全身ショット