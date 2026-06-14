イギリスを訪問中の高市総理はスターマー首相と首脳会談をおこないました。このあと、経済安全保障分野などでの協力を盛り込んだ成果文書を発表する見通しです。高市総理「私はキア（スターマー首相）と一緒に、日英関係をもっと高みに引き上げたいと希望しています」高市総理は日本時間の午後7時過ぎ、スターマー首相との首脳会談に臨み、エネルギーを含めた経済安全保障や防衛、先端技術などについて意見を交わしました。両首脳