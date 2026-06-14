デパコスの名物店員を描いた『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』▶▶BAあるある満載！『デパコスカウンターは今日も修羅場です』を読む「店員の接客がコワい！」とSNSでたびたび話題になる、百貨店のコスメカウンター。外見や持ち物によって店員から品定めされることにおびえたり、店員のスキのないメイクや立ち振舞いの威圧感に緊張したり、何か買わないと帰れない雰囲気を感じたり…。様々な理