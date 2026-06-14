（台北中央社）台北市松山区の錫口碼頭と彩虹橋で13日、水や光、音楽を融合させたイベント「台北ウオーターダンスフェスティバル」が始まった。27日まで毎晩行われる。蔣万安（しょうばんあん）台北市長は開幕イベントで、松山区を訪れて小旅行を楽しんでほしいと呼びかけた。イベントの公式サイトによれば、14日以降は午後6時半、同7時半、同8時半、同9時からそれぞれ5分間のプログラムが実施される。音楽は数日ごとに入れ