「定年後は何をしたいですか？」そう聞かれて、答えに詰まる50代は多い。若い頃は確かにあったはずの「やりたいこと」が、いつの間にか見えなくなっているのだ。長年、会社や上司の期待に応え続けるうちに、“自分の希望”を後回しにしてきた人ほど、その傾向は強い。では、どうすれば「本当にやりたかったこと」を取り戻せるのか。1万人以上のキャリアを見てきた筆者が、自分の原点を掘り起こす「14の質問」を紹介する。※本稿は