17年ぶりとなったJリーグのオールスターゲーム『JリーグオールスターDAZNカップ』。MUFGスタジアムには6万人を超える観客が集まり、1日にギュッと詰め込まれたお祭りを楽しんだ。最寄り駅から、それぞれが愛するクラブのユニフォームやアイテムを身に着けた人たちが一緒になってスタジアムに向かい、コンコースは様々なカラーであふれた。トレーディングカードのブースでは、受け取ったカードが自分の贔屓のクラブの選手ではな