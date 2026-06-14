ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi6月8日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年5月29日。第1四半期は大幅増益！「付加価値戦略」で支持獲得ひとつめの注目株は、ブロンコビリー（東証プライム・3091）だ。中小型株ではあるが、6月権利確定の株主優待