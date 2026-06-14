アメリカへの入国を拒否され、FIFAワールドカップ2026で審判を務める夢が叶わなかったソマリア人審判員のオマル・アルタン氏。イギリスメディア『BBC』によると、国際サッカー連盟（FIFA）は同氏に対し、大会に参加した場合に支払われる予定だった報酬を支払うようだ。2025年にアフリカサッカー連盟（CAF）の男子年間最優秀審判員に選出されたアルタン氏は、W杯でも審判を務める予定だったが、マイアミ国際空港でアメリカへの