14日、新潟県湯沢町の旅館近くで男性が頭などから血を流し、意識不明の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は男性が死亡した経緯などを調べています。 午前5時40分ごろ、湯沢町湯沢にある旅館の脇で、近所の人から男性が「口から血を流して、意識不明で倒れているのを発見した」と消防に通報がありました。男性は病院に搬送されましたが、午前7時に死亡が確認されました。警察が身元の確認を進