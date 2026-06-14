向かったのは、カナダ・バンクーバー。今回狙うスタンプは、春を迎えるこの時期にだけ見られる“とある珍獣”。それはラッコの親子！実はカナダは世界有数のラッコの生息地。4月は生まれたばかりの赤ちゃんがママのお腹に乗る愛らしい姿が見られるベストシーズンなのだ！ここでスタッフから業務連絡。今回のロケ地は赤ちゃんラッコに合わせてバンクーバーを選んでいるが、都会のため見られる動物が少なめ。しかもLINEスタンプは最