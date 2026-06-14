今回は手越のスケジュールが合わないのだが、お祭り第2章で取り組まなければならないミッションがある。それは「大食い部門の2代目」を見つけること。そんな中大食い部門でお祭り男に仲間入りをしたいという男が現れた。新メンバー発掘プロジェクトにも参加し、最終選考一歩手前で惜しくも落ちた、今売れているアイドル。M!LKの塩粼太智！今回の祭りの舞台は、カナダの小さな町・サレー。案内してくれるのは、祭り実行委員の