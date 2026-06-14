2026年6月10日、韓国メディア・韓国経済は「中国や韓国などで日本が開発した果物・野菜品種の無断栽培が広がるなか、日本政府が知的財産権の保護とロイヤルティ収入の確保に向けた対応を本格化させる」と報じた。記事は「韓国がシャインマスカットを盗んでいった…憤慨した日本は」との見出しで、日本メディアの報道を引用し、「今年8月を目標に、官民で新品種保護の専門機関を設立する」と伝えた。シャインマスカットなど国産品種