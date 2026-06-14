「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）上半期総決算の大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ」が行われ、メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合では、挑戦者で前王者の辻陽太（３２）が２４分３２秒、新技ファイヤーブラスターで王者カラム・ニューマン（２３）＝英国＝を沈め、ベルトを奪回した。１・４東京ドーム大会でＩＷＧＰヘビー級王座を獲得した辻は、２度目の防衛戦となった４・４両国国技館大会でニュ