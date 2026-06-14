お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が14日、自身のインスタグラムを更新。25年ぶりに一緒に飲んだという人気俳優との2ショットを披露した。名倉は「ユースケサンタマリアと25年ぷりに飯くいました!!」とつづり、俳優のユースケ・サンタマリアと2人で楽しそうに抱き合う写真を投稿。「めちゃくちゃ楽しかったです!!」と続けた。以前、ユースケはテレビで名倉とは昔から仲が良いと語っている。フォロワーからは“25