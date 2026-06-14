「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）最終日１１Ｒでガールズケイリンの決勝が行われ、畠山ひすい（２４）＝神奈川・１２２期・Ｌ１＝が最終３角番手外から踏み上げて１着。今年３回目、通算１５回目の優勝を飾り、賞金５８万円を獲得した。切り替えて畠山を追った河内桜雪（群馬）が２着、河内を追走した永礼美瑠（愛知）が３着に入った。周回中は２番手にこだわった畠山。最終的には打鐘４角過ぎから仕掛けた岡本二