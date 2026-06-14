◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島先発の2年目右腕・岡本駿は7回を2安打8奪三振で無失点。危なげない内容で今季5勝目を手にした。直球に伸びがあり、ツーシームやカットボールを織り交ぜて好投。四球も一つだけで「全体的にまとまった。的を絞らせない投球ができた」と声を弾ませた。2年目の今季は先発転向。8奪三振と107球はともに自己最多だった。終盤でも球威が落ちず、7回は直球を決め球に