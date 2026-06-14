サッカー日本代表FW後藤啓介（21）が、13日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、自身初のW杯へ意気込みを語った。シントトロイデン（ベルギー）では今季、11ゴール7アシストと大活躍。先月、W杯北中米大会に臨む日本代表に選出され、その後にフライブルク（ドイツ）への移籍も発表された。各世代別の代表を経験し、昨年11月のガーナ戦で代表デビュー。森保一監督は「この1シーズンを