【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１４日、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒヤ地区にある親イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆した。米国とイランの間で戦闘終結に向けた交渉が大詰めを迎える中で、合意に影響を及ぼす可能性がある。イスラエル軍は、ヒズボラが１４日、イスラエル領土に向けて無人機を発射させたことへの報復としている。ベンヤミン・ネタニヤフ首相は１４日、カッツ国防相と合同で「イスラエルは自国領