サッカー日本代表は１３日、翌日に控えた北中米ワールドカップ初戦、オランダ戦（日本時間１５日）に向けた前日練習を行った。ＭＦ堂安律（２７）＝フランクフルト＝は１４日（日本時間）、自身のＸを更新。オランダ戦が行われるダラススタジアムを訪れ、ピッチを確認した際の長友佑都らとの写真を添え、「明日からワールドカップが始まります。ここまでやれることはやってきたので、あとは自分たちを信じて戦うだけです。