◇交流戦ロッテ6―4DeNA（2026年6月14日ZOZOマリン）今季からチームの主将を務めるロッテ・ソトが2本塁打でチームの勝利に貢献した。まず2回に左中間へ先制の7号ソロ。5―2とした7回1死では中堅へ8号ソロを放ち「甘い球はアグレッシブにいくぞという気持ちで打った」と振り返った。前日にはプロ野球史上545人目の通算1000試合出場を達成。来日9年目の助っ人はまだまだ元気だ。