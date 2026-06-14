勝ち上がりへの鍵は「久保」１１日に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は１５日に初戦・オランダ戦を迎える。２０１５年から２３年まで育成年代の日本代表監督を務め、現在はＪ２・ベガルタ仙台の監督を務める森山佳郎さん（５８）がオンライン取材に応じ、日本代表への期待を語った。（聞き手是沢拓夢）――ユースの監督時代に現代表選手の指導経験があるが、印象に残った選手は。「絶