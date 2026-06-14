今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫好きにはたまらない後頭部ショット。猫の可愛さといえば、つぶらな瞳や寝顔を思い浮かべる方も多いはず。でも、猫と暮らしている人ならきっと分かるはずです。ふと目に入った後ろ姿や、こちらに背中を向けて座る後頭部が、なぜかとんでもなく愛おしく見える瞬間があることを。 そんな"後頭部の可愛さ"を象徴するような一枚が、今回の主役。なんと毛の模様が、綺麗なおかっぱヘアのよ