猫が見せる「亡くなる直前」のサイン5選 1.食事や水をまったく摂らなくなる 亡くなる直前になると、体の機能が徐々に止まっていくため、エネルギーを必要としなくなります。大好物だったおやつを目の前に出しても、全く興味を示さなくなることが多いです。 無理に食べさせようとすると、かえって体に負担をかけたり、喉に詰まらせたりして苦しめる原因になるため、本人の意思に任せるようにしましょう。