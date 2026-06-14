世代による価値観の違いは多いものですが、相手を認めない一方的な価値観の押しつけはトラブルを招いてしまいます。筆者の友人・A世も義母との価値観の違いに悩み続け、あることをきっかけに結婚の難しさを思い知ったそう。 4コマ漫画