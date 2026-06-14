飼い主さんの腕に包まれて眠っていた子猫が、そっと腕を離された途端に異変を察して…？どうしてもくっつこうとする姿が尊すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で49.1万再生を突破し、「ええ…めっちゃかわいい…」「これがほんとの尊いですね」といった声があがりました。 【動画：腕に包まれるようにして眠っていた子猫→飼い主がそっと『腕を離してみる』と…とんでもなく尊い瞬間】 甘え