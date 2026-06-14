グラビアアイドル・ちーまき(20)が、9日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ほとんどハミ出てる！増量して臨んだムチムチ具合が最高 ちーまきは2023年の高校在籍時に受けた下着PR案件出演をきっかけに、退学処分を受けたことでネット上で大きな話題を呼んだ。同年にはそのグラマラスボディを生かして、グラビアデビュー。現在は大学生活を送りつつ、グラビアアイドルとインフルエンサ&#