グラビアアイドル・天羽希純が13日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が反響を呼んでいる。 【写真】まるで山に沿うように流れる髪目を奪われるロングヘア 天羽は同日に行われた岩手県内のパチンコ店でのイベントに登場。「エヴァなう」と記し、パチンコ台の前でキャミワンピに襟だけがついた衣装で撮影したショットを披露した。座ったことでミニ丈のスカートがさらにギリギリになり、肌の露出は多め。タイ