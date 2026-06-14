１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に女優の山口智子（６１）がゲスト出演。女優を始めたきっかけや、夫で俳優の唐沢寿明（６３）との出会いについて語った。栃木市の老舗旅館の一人娘として育ち、短大進学で上京。「短大を卒業したら帰ってきなさいみたいな。お見合いして結婚して女将（おかみ）を継げと。人生はもう決まったレールが敷かれている感があって、だから自分の中では新しい出会い