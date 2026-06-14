第５４回高知優駿は６月１４日、高知競馬場で３歳馬１２頭が１９００メートルを争った。２番手を進んだ４連勝中のカツテナイオイシサ（岡村卓弥騎手騎乗）が直線入り口で先頭に立ち、粘るクスダマに１馬身半差をつけて優勝。単勝１．１倍の断然人気に応えて、黒潮皐月賞に続く高知３歳２冠を達成した。重賞は４勝目。雑賀正光厩舎は２着クスダマとともに上位１、２着を独占した。◇カツテナイオイシサ父ヴァンセンヌ、母カネ