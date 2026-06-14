Ｊリーグ・川崎フロンターレのサポーターで、サッカーを愛する若手歌舞伎俳優・市川男寅（おとら、３０）が、このほど北中米Ｗ杯への思いを語った。「もちろん日本人として、初戦（１５日）に勝ち点３が欲しいので勝利してもらいたい。でも、やっぱりＷ杯の初戦って特別で、何か起きるか分からない難しいものだと思います。相手も強豪オランダ。次のチュニジア戦（２１日）、スウェーデン戦（２６日）を考えると、初戦で最低