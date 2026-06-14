ばんえい競馬の第３４回北斗賞は６月１４日、帯広競馬でオープン馬９頭が争った。４番人気のツガルノヒロイモノが第２障害を越えてから鋭く伸び、コマサンエースに７秒２差をつけて優勝。１９回目の重賞挑戦で初タイトルを獲得した。◇ツガルノヒロイモノ父スピードフジ、母フジノミユキ（父ブラックジョージ）。ばんえい・長部幸光厩舎所属の牡７歳。北海道弟子屈町・守屋博氏の生産。通算１０９戦３６勝。総獲得賞金は３５