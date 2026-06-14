現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜・前８時）に出演中の女優・上坂樹里、生田絵梨花が１４日、神奈川・川崎市の「日本医科大学武蔵小杉キャンパス」でスペシャルトークショーを行った。上坂の元には、作品についての感想が日々届いているという。中でも、「『風、薫る』の作品のテーマである看護に関わっている方からいただくのがうれしい」と喜んだ。この日は約３８０人が来場。生田は作品の魅力を